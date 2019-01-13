Исход суперматча "Тоттенхэм" – МЮ" решил один гол - ФОТО

13 января 2019 23:34

Футболисты "Манчестер Юнайтед" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в центральном поединке 22-го тура чемпионата Англии. Встреча, состоявшаяся в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в концовке первого тайма на 44-й минуте забил Маркус Рэшфорд, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Манчестер Юнайтед" с 41 очком занимает шестое место в чемпионате, на 16 баллов отставая от лидера - "Ливерпуля". "Тоттенхэм", потерпевший шестое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне, с 48 очками располагается на третьей позиции. 

После назначения Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" одержал шесть побед в шести матчах (пять в чемпионате, одна - в Кубке Англии).

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