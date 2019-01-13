Трамп вновь заявил о пользе стены на границе с Мексикой
13 января 2019 23:39 133
Президент США Дональд Трамп снова заявил, что строительство стены на границе с Мексикой положительно скажется на уровне безопасности в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесённый нашей стране из-за слабой границы - наркотики, преступность и многое другое, - намного больше, чем шатдаун, который демократы могут легко прекратить, как только вернутся в Вашингтон!" - написал Трамп в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что за введение ЧП ради строительства стены на границе с Мексикой выступили 33% опрошенных американцев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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