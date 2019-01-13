Трамп вновь заявил о пользе стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что строительство стены на границе с Мексикой положительно скажется на уровне безопасности в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Строительство стены на южной границе снизит уровень преступности по всей стране! Ущерб, нанесённый нашей стране из-за слабой границы - наркотики, преступность и многое другое, - намного больше, чем шатдаун, который демократы могут легко прекратить, как только вернутся в Вашингтон!" - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что за введение ЧП ради строительства стены на границе с Мексикой выступили 33% опрошенных американцев.