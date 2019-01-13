Месси забил 400-й гол в чемпионатах Испании
Футбольный клуб "Барселона" со счетом 3:0 обыграл "Эйбар" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей дублем отметился Луис Суарес (19-я и 59-я минуты), один гол на счету Лионеля Месси (53).
Месси забил 400-й гол в чемпионатах Испании, что является абсолютным рекордом, для этого аргентинцу понадобилось провести 435 матчей. Ближайший преследователь по этому показателю - португалец Криштиану Роналду, который забил 311 мячей в испанском первенстве, выступая за мадридский "Реал". Больше ни одному футболисту не удавалось преодолеть отметку в 300 голов.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает первое место, набрав в 19 матчах 43 очка и опережая "Атлетико", который идет на втором месте, на пять очков. "Эйбар" опустился на 16-ю строчку, в активе команды 22 очка.
В следующем туре "Барселона" примет "Леганес" 20 января, "Эйбар" днем позднее сыграет дома с "Эспаньолом".
Ранее в воскресенье "Атлетико" одолел "Леванте" со счетом 1:0, а "Атлетик" победил "Севилью" (3:0).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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