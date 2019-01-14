Мэра польского Гданьска ударили ножом в сердце

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который начал кричать, что во время правления предыдущего правительства Польши был незаконно приговорен к тюремному заключению. Завязалась потасовка, в ходе которой Адамович получил ножевое ранение.

Сообщается, что мэра Гданьска в течение длительного времени реанимировали на сцене, затем перевезли в больницу.

Мэр Гданьска Павел Адамович, перенес операцию. По данным агентства, врачи оценивают состояние Адамовича как "очень тяжелое".

Как отмечается, у мэра Гданьска имеется рана на сердце.