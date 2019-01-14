«Реал» одолел «Бетис» и поднялся в зону Лиги чемпионов
14 января 2019 07:11 161
Мадридский "Реал" одержал победу над "Бетисом" в 19-м туре чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
Открыл счет полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич. Гол оформил также игрок "сливочных" Дани Себальос. А в составе проигравших забил мяч хавбек Серхио Каналес.
Таким образом, в активе "Реала" теперь 33 очка - он поднялся в зону Лиги чемпионов. В то время как "Бетис" с 26-ю очками остался седьмым.
Ранее полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу трансферных интересов мадридского клуба.
Чемпионат Испании. 19-й тур
"Бетис" (Севилья) - "Реал" (Мадрид) - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Модрич, 13; 1:1 - Каналес, 67; 1:2 - Себальос, 88
07:24 189
От Меган Маркл сбежала телохранитель
13 января 23:50
Почему самолёты не сталкиваются в воздухе - ВИДЕО
13 января 23:47
Месси забил 400-й гол в чемпионатах Испании
13 января 23:39
Трамп вновь заявил о пользе стены на границе с Мексикой
13 января 23:34
Исход суперматча "Тоттенхэм" – МЮ" решил один гол - ФОТО - ВИДЕО
13 января 23:20
Венесуэла осудила заявления Болтона о непризнании Мадуро
-
13 Янв. 09:56 10 686
-
13 Янв. 09:20 8 732
-
13 Янв. 08:45 5 016
-
13 Янв. 10:31 3 717
-
13 Янв. 14:30 2 971