«Реал» одолел «Бетис» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" одержал победу над "Бетисом" в 19-м туре чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Открыл счет полузащитник "королевского клуба" Лука Модрич. Гол оформил также игрок "сливочных" Дани Себальос. А в составе проигравших забил мяч хавбек Серхио Каналес.

Таким образом, в активе "Реала" теперь 33 очка - он поднялся в зону Лиги чемпионов. В то время как "Бетис" с 26-ю очками остался седьмым.

Ранее полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло попал в сферу трансферных интересов мадридского клуба.

Чемпионат Испании. 19-й тур

"Бетис" (Севилья) - "Реал" (Мадрид) - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Модрич, 13; 1:1 - Каналес, 67; 1:2 - Себальос, 88