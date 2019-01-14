Бюджет новой части «Людей Икс» вырос из-за масштабных пересъемком
14 января 2019 07:19 137
Бюджет картины "Люди Икс: Темный Феникс" увеличился до $200 млн из-за масштабных пересъемком. Об этом сообщает ScreenRant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, премьера фильма также несколько раз переносилась из-за дополнительных съемок.
Как отмечается, бюджет картины уже превысил стоимость производства фильма "Люди Икс: Апокалипсис".
В настоящее время релиз фильма "Люди Икс: Темный Феникс" запланирован на 6 июня 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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