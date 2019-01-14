Бюджет новой части «Людей Икс» вырос из-за масштабных пересъемком

14 января 2019 07:19

Бюджет картины "Люди Икс: Темный Феникс" увеличился до $200 млн из-за масштабных пересъемком. Об этом сообщает ScreenRant, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, премьера фильма также несколько раз переносилась из-за дополнительных съемок.

Как отмечается, бюджет картины уже превысил стоимость производства фильма "Люди Икс: Апокалипсис".

В настоящее время релиз фильма "Люди Икс: Темный Феникс" запланирован на 6 июня 2019 года.

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