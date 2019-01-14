От Меган Маркл сбежала телохранитель

14 января 2019 07:24

Телохранитель Меган Маркл подала в отставку через полгода работы с герцогиней. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, речь идет о сотруднице Скотланд-Ярда, которая обеспечивала безопасность королевской семьи на острове Фиджи.

Как отмечается, ее уход не связан с "тяжелым характером" Маркл.

При этом причиной отставки телохранителя послужило желание Маркл "быть ближе к народу".

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