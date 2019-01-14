Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

14 января 2019 07:36

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, США одновременно сражаются с оставшимися в САР боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ.

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