Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии
14 января 2019 07:36 151
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, США одновременно сражаются с оставшимися в САР боевиками террористической группировки "Исламское государство".
Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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