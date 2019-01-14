Еще одна страна запретила одноразовую посуду
Правительство Ямайки решило повести страну по более экологическому пути и с начала этого года запретило жителям и гостям острова пользоваться одноразовыми пластиковыми тарелками, бутылками и упаковкой, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
К такому решению власти подтолкнуло плачевное состояние экологии на острове. Ректор Карибского морского университета Фриц Пиннок рассказал, что главная гавань столицы - Кингстона - после дождя покрыта пластиковыми пакетами, бутылками и трубочками, которые убивают местную флору и фауну.
"Мы в значительной степени зависим и от туризма, а наши пляжи чрезвычайно ценны. Пластик и пенопласт, безусловно, уже нанесли ущерб береговой линии", - утверждает он.
Кроме запрета на пластик, Пиннок предлагает прививать культуру раздельного сбора и переработки мусора.
Стоит отметить, что многоразовые тканевые сумки уже повсеместно доступны в ямайских супермаркетах и аптеках. Но власти пытаются донести до местных жителей, но обычная продовольственная бумажная коробка тоже может послужить неплохой и недорогой заменой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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