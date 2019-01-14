"Желтые жилеты" добрались до Великобритании
В Лондоне в субботу, 12 января, прошла демонстрация по примеру французского движения "желтых жилетов". Протест организовало движение "Народная ассамблея" (The people´s assеmbly), которое выступает, в частности, против мер жесткой экономии консервативного правительства премьер-министра Терезы Мэй, приватизации госкомпаний и в целом за смену власти, пишет DW, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Поддержать требования People's Assembly вышли, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, в том числе члены профсоюзов, оппозиционные политики и представители различных организаций со всей страны.
На странице мероприятия Facebook о своем возможном участии заявляли почти 2000 человек. Многие участники демонстрации надели светоотражающие желтые жилеты. На акции присутствовали также представители французского движения "желтых жилетов".
В начале протеста был задержан один из его организаторов по подозрению в нарушении общественного спокойствия, сообщает информагентство APF. Задержание предположительно связано с инцидентом между проевропейскими депутатами и несколькими активистами, произошедшим 7 января перед британским парламентом.
Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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