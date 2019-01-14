Мэй рассказала о последствиях отказа от Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в колонке для издания Sunday Express назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Она подчеркнула, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС возвращает стране контроль над своими границами, "прекращая свободное передвижение раз и навсегда". Мэй добавила, что документ также дает Британии "контроль над своими законами, отменяя юрисдикцию Европейского суда в Великобритании".
Премьер добавила, что, если парламент не поддержит существующее предложение, Британия рискует выйти из Евросоюза без какого-либо соглашения или остаться в ЕС. Она подчеркнула, что британские власти не могут подвести граждан, которые проголосовали за Brexit.
"Это было бы катаcтрофическим и непростительным подрывом доверия к нашей демократии", - написала Мэй.
Как известно, 15 января Совет министров Великобритании должен окончательно определить необходимые меры по подготовке к Brexit без сделки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Почему самолёты не сталкиваются в воздухе - ВИДЕО
Месси забил 400-й гол в чемпионатах Испании
Трамп вновь заявил о пользе стены на границе с Мексикой
Исход суперматча "Тоттенхэм" – МЮ" решил один гол - ФОТО - ВИДЕО
Венесуэла осудила заявления Болтона о непризнании Мадуро
-
13 Янв. 09:56 10 676
-
13 Янв. 09:20 8 732
-
13 Янв. 08:45 5 016
-
13 Янв. 10:31 3 717
-
13 Янв. 14:30 2 970