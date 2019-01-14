Cнегопад в Вашингтоне: произошли сотни ДТП

В американском городе Вашингтон и его окрестностях произошло 231 ДТП из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, также около 117 водителей просто застряли на дорогах.

Как отмечается, сильный снегопад парализовал работу десятков организаций и учреждений в городе.