Cнегопад в Вашингтоне: произошли сотни ДТП

14 января 2019 08:11

В американском городе Вашингтон и его окрестностях произошло 231 ДТП из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, также около 117 водителей просто застряли на дорогах.

Как отмечается, сильный снегопад парализовал работу десятков организаций и учреждений в городе.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az