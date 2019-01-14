Взрыв газа в девятиэтажке в России, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

09:51

Тело одного погибшего найдено спасателями на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области при разборе завалов после взрыва бытового газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По предварительным данным, пострадали 5 человек.

"На девятом этаже найден один погибший", - сообщили в МЧС.

Ранее представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил, что хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова.

Помимо этого, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, источник в экстренных службах проинформировал, что из-под завалов на месте взрыва бытового газа в Шахтах достали восьмого человека

Как отмечается, речь идет о женщине. При этом под завалим могут находиться другие люди, их точное число неизвестно.

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08:55

В жилом доме в городе Шахты произошел хлопок бытового газа. Об этом, как передает Day.Az, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Инцидент произошел на последнем, девятом этаже дома №16 на улице Хабарова.

Пострадали пять человек. Также обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, разрушены четыре квартиры.

Как рассказали в МЧС, спасатели эвакуировали 140 жильцов дома.

К ликвидации последствий взрыва привлекли 116 человек и 35 единиц техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

По данным открытых источников, дом 1993 года постройки, газифицированный; в нем 72 квартиры.

По его словам, в готовность после ЧП приведены аэромобильные группы центра "Лидер", отряда "Центроспас", Донского спасательного центра, Главного управления МЧС по Ростовской области и Краснодарскому краю, а также два самолета Ил-76 и один "Суперджет-100" на подмосковном аэродроме Жуковский.

Спасатели извлекли из-под завалов на девятом этаже после взрыва газовоздушной смеси в городе Шахты Ростовской области живого ребенка и его мать.

"С девятого этажа достали ребенка. Ребенок живой", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ребенку два года, вместе с ним спасли его мать.

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