ДТП с микроавтобусом в Гонконге, есть погибший, много пострадавших
14 января 2019 09:00 127
Авария с участием микроавтобуса произошла в понедельник утром в Гонконге, в результате погиб водитель транспортного средства, 16 пассажиров получили легкие травмы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание South China Morning Post.
ДТП произошло утром в понедельник около 8.30 по местному времени, когда движущийся по шоссе микроавтобус врезался в дорожные перекрытия и перевернулся на бок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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