ДТП с микроавтобусом в Гонконге, есть погибший, много пострадавших

Авария с участием микроавтобуса произошла в понедельник утром в Гонконге, в результате погиб водитель транспортного средства, 16 пассажиров получили легкие травмы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание South China Morning Post.

ДТП произошло утром в понедельник около 8.30 по местному времени, когда движущийся по шоссе микроавтобус врезался в дорожные перекрытия и перевернулся на бок.