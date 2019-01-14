Ужасное ДТП с автобусом в Судане, много погибших
14 января 2019 09:03 123
В воскресенье, 13 января, не менее 14 человек погибли в результате ДТП, произошедшего на западе Судана. Такие данные, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило информационное агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.
Как уточняется, авария произошла на границе между провинциями Западный Кордофан и Северный Дарфур. Пассажирский автобус, ехавший из суданской столицы Хартума, врезался в сломавшийся грузовик, припаркованный у дороги.
Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Их количество пока не сообщается, передает РИА Новости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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