Ужасное ДТП с автобусом в Судане, много погибших

В воскресенье, 13 января, не менее 14 человек погибли в результате ДТП, произошедшего на западе Судана. Такие данные, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило информационное агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.

Как уточняется, авария произошла на границе между провинциями Западный Кордофан и Северный Дарфур. Пассажирский автобус, ехавший из суданской столицы Хартума, врезался в сломавшийся грузовик, припаркованный у дороги.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Их количество пока не сообщается, передает РИА Новости.