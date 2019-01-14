Обнаружен речевой самописец разбившегося индонезийского лайнера

Речевой самописец самолета авиакомпании Lion Air, разбившегося в Яванском море, обнаружен властями Индонезии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на представителя индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Харио Сатмико.

"Его обнаружили. Но мы пока не получили информацию о его местонахождении", - приводит агентство слова чиновника.

29 октября Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка- Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта самолет рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Согласно полученным данным бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.