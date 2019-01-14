Видео с места крушения "Боинг-707" в Иране - ВИДЕО

14 января 2019 10:37

Пассажирский "Боинг-707" с 10 людьми разбился в понедельник в окрестностях Тегерана, сообщает агентство ИЛНА.

Сообщается, что самолет летел из Бишкека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Подробности уточняются.

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Видео с места крушения

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