Уволенная за расизм известная ведущая получила многомиллионные выплаты
Ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли (Megyn Kelly) получила при увольнении 30 миллионов долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается на сайте канала.
Уточняется, что Келли и руководство канала окончательно договорились об условиях расторжения контракта. "Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC", - говорится в официальном заявлении.
Эта крупная сумма покроет все оставшиеся выплаты, причитающиеся Келли. Согласно трехгодичному контракту, заключенному в 2017 году, всего она должна была получить от NBC 69 миллионов долларов.
Переговоры по увольнению Келли велись в течение нескольких месяцев. Сама журналистка требовала от руководства NBC 50 миллионов долларов. Канал закрыл ее утреннее шоу Megyn Kelly Today после обвинений ведущей в расизме.
В октябре 2018 года журналистка грубо высказалась в эфире о хеллоуинских костюмах. Также она упомянула о комическом театральном гриме под названием "блэкфейс", который является карикатурой на чернокожих. Несмотря на последущие извинения ведущей за свои слова, в NBC решили прервать с ней контракт.
Келли известна в журналистике в качестве интервьюера. Она неоднократно беседовала с мировыми лидерами. Большую популярность ей принесло интервью с президентом России Владимиром Путиным, после которого телеведущая заявила, что российский лидер скорее всего обладает компроматом на президента США Дональда Трампа.
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