Парень решил впервые в жизни пострелять из автомата, но потерял контроль над ситуацией - ВИДЕО
14 января 2019 12:51 60
На стрельбище в Лас-Вегасе никогда не державший в руках автомат молодой человек решил пострелять из AK-47, но во время стрельбы сильно перепугался и рефлекторно зажал палец на спусковом крючке, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net
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