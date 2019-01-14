Парень решил впервые в жизни пострелять из автомата, но потерял контроль над ситуацией - ВИДЕО

14 января 2019 12:51

На стрельбище в Лас-Вегасе никогда не державший в руках автомат молодой человек решил пострелять из AK-47, но во время стрельбы сильно перепугался и рефлекторно зажал палец на спусковом крючке, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Парень решил впервые в жизни пострелять из автомата, но потерял контроль над ситуацией

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az