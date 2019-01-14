Парень решил впервые в жизни пострелять из автомата, но потерял контроль над ситуацией - ВИДЕО

На стрельбище в Лас-Вегасе никогда не державший в руках автомат молодой человек решил пострелять из AK-47, но во время стрельбы сильно перепугался и рефлекторно зажал палец на спусковом крючке, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net

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