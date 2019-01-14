Снежная лавина накрыла отель в горах Германии - ВИДЕО

Большая снежная лавина врезалась в немецкую гостиницу Hubertus, повредив здание, расположенное в Балдершванге, недалеко от австрийской границы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По сообщениям СМИ, 110 человек, отдыхающих в отеле и в зданиях гостиничного комплекса, не пострадали и были вывезены в другие дома. Местные жители рассказали, что около 1100 человек не могут покинуть деревню из-за риска схода лавин на дорогах после сильного снегопада, продолжающегося несколько дней. В результате снежной стихии в общей сложности 2000 человек оказались заблокированными на курорте Балдершванг.

В связи с начавшимися дождями и оттепелью в Альпах возросла опасность схода снежных лавин.

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