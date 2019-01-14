Канадца приговорили к смертной казни в Китае

Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подсудимый - Роберт Ллойд Шелленберг (Robert Lloyd Schellenberg), который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков, обжаловал решение суда в вышестоящей инстанции.

В понедельник суд провел заседание и в этот же день вынес приговор.

"Суд приговорил обвиняемого Шелленберга к смертной казни, а также постановил конфисковать все личное имущество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

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