Мэр Гданьска скончался от ножевых ранений

Мэр Гданьска, северной столицы Польши, Павел Адамович скончался в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали врачи клиники.

53-летний Адамович во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи" в Гданьске 13 января подвергся нападению 27-летнего Стефана В. (фамилия по польским законам не называется), который прямо на сцене ударил градоначальника ножом в сердце.

Несмотря на экстренную госпитализацию и операцию, которая длилась пять часов, врачи не смогли спасти мэра города, который занимал эту должность с 1998 года. Он также был видным деятелем польской либерально-консервативной партии "Гражданская платформа".

О нападавшем известно, что он недавно освободился из тюрьмы, где отбывал более, чем пятилетний срок за ограбление четырех банков в Гданьске. Он заявил, что в заключении к нему очень плохо относились и даже пытали, а в тюрьму он якобы попал из-за "Гражданской платформы".