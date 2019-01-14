Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии, как передаёт Trend говорится в полученном РИА Новости в понедельник сообщении администрации турецкого лидера.

Трамп ранее пригрозил Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Президент США отметил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров.

"Наш президент провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили двусторонние отношения и события в Сирии. Эрдоган одобрил вывод войск США из Сирии и подтвердил готовность оказать любую поддержку в этом процессе. Оба лидера обсудили также идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на принципах ее территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Согласно документу, Эрдоган заявил Трампу, что Турция не имеет проблем с курдами, ее "единственной целью является борьба с террористическими организациями ИГ*, РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и ее сирийскими ответвлениями".