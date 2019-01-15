Михаила Гусмана поблагодарили за Конгресс русской прессы в США

Мэр Бруклина Эрик Адамс поблагодарил правительство РФ за присуждение одной из ежегодных премий в области СМИ Мариэтте Розенталь - главе оргкомитета XX Всемирного конгресса русской прессы, прошедшего в этом районе Нью-Йорка в сентябре 2018 года, передаетDay.Az со ссылкой на ТАСС. Послание Адамса зачитала сама лауреат на церемонии вручения премий, которую в понедельник провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В письме, которое Розенталь огласила на английском языке, мэр Бруклина, в частности, заявил, что для него было большой честью присутствовать и выступать на Конгрессе русской прессы. Он выразил благодарность кабмину РФ и всем участникам церемонии, на которой была вручена в том числе премия организатору этого форума. Адамс выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений с российской стороной в культуре, экономике и других сферах.

"То, что этот форум прошел именно в Соединенных Штатах, с которыми, как известно, не самые теплые отношения - особая заслуга тех, кто устраивал конгресс", - сказал премьер-министр РФ, комментируя присуждение премии главе оргкомитета. "Главное, чтобы у Эрика Адамса не было проблем после написания этого письма", - в шутку добавил Медведев.

Розенталь, в свою очередь, на церемонии отметила, что в Бруклине есть огромное количество мест, где поддерживаются русский язык, культура и традиции, в том числе - русская кухня. "Мы говорим, что Бруклин является Москвой Америки, и поэтому Бруклин был идеальным выбором места проведения конгресса", - сказала глава оргкомитета. Она выразила благодарность президенту Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталию Игнатенко и первому заместителю главного редактора ТАСС Михаилу Гусману за успешное проведение этого мероприятия, а также волонтерам, помогавших в организации конгресса.

В беседе с ТАСС Розенталь отметила, что конгресс в Бруклине носил прежде всего культурный характер, был вне политики. "Это было необходимо и очень приятно для всего русскоязычного населения Бруклина и не только", - сказала глава оргкомитета.

Конгресс русской прессы

XX Всемирный конгресс русской прессы прошел в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября 2018 года при содействии ТАСС и Всемирной ассоциации русской прессы. В его работе приняли участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных СМИ из более 50 стран.

Бруклин - самый густонаселенный район (боро) Нью-Йорка. Как ранее заявил в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману глава Бруклина, по приглашению которого прошел юбилейный Конгресс русской прессы, в этом районе проживают более 300 тыс. из более 700 тыс. русскоязычных жителей Нью-Йорка. На юге Бруклина расположен район Брайтон-Бич, широко известный как место компактного проживания эмигрантов из СССР и постсоветских стран.