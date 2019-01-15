В Китае человек с ножом напал на прохожих
15 января 2019 09:02 68
Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в китайском городе Фучжоу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщается, инцидент произошел в понедельник примерно в 21.00 по местному времени. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на улице, после чего прыгнул в реку.
Сообщается, что изначально в результате нападения пострадали 20 человек, но позже один скончался. По данным агентства, подозреваемый в нападении - мужчина 48 лет. Предполагается, что мотивом стала бытовая ссора.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:23 296
В Варшаве объявили трехдневный траур
14 января 23:06 402
Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии
14 января 20:30 320
В Испании почти 200 человек задержали за организацию петушиных боев
14 января 19:23 517
Заявления ЕЦБ ударили по старейшему банку в мире
04:43
Тайны сказок Шарля Перро
-
14 Янв. 10:43 13 001
-
14 Янв. 11:15 12 390
-
14 Янв. 21:51 10 625
-
14 Янв. 14:19 7 445
-
14 Янв. 19:15 7 170