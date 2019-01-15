В США застрелили азербайджанца

15 января 2019 10:16

В США застрелили азербайджанца. Об этом cообщает Report со ссылкой на WSOC-TV, передает Day.Az.

По сообщению местной полиции, 29-летний Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в городе Шарлот в Северной Каролине. Полиция сообщает, что мотивом убийства было ограбление. 

Э. Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, где констатировали его смерть.

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