В США застрелили азербайджанца
15 января 2019 10:16 261
В США застрелили азербайджанца. Об этом cообщает Report со ссылкой на WSOC-TV, передает Day.Az.
По сообщению местной полиции, 29-летний Эльчин Халилов был убит в своем магазине по ремонту мобильных телефонов в городе Шарлот в Северной Каролине. Полиция сообщает, что мотивом убийства было ограбление.
Э. Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, где констатировали его смерть.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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