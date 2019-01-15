Двухлетний ребенок упал в 100-метровый колодец - ВИДЕО
Двухлетний ребенок упал в колодец глубиной около 100 метров в муниципалитете Тоталан (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия, Испания). Шокирующий инцидент произошёл около двух часов дня, в прошлое воскресение, 13 января, когда родители мальчика отвлеклись на приготовление шашлыков, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Бригада спасателей на протяжении суток пыталась добраться до мальчика, который провалился в колодец шириной всего около 40 сантиметров.
Двухлетний ребёнок по имени Юлен, оставшись без присмотра, упал в глубокую скважину, находящуюся на территории участка его родителей, в районе, известном как Дольмен Серро де ла Корона.
Работники экстренных служб через некоторое время подняли на поверхность мешок с игрушками, упавшими вместе с ребёнком.
По сообщениям местных СМИ - это не первая трагедия, которая постигла испанское семейство. Два года назад трёхлетний ребёнок - брат Юлена, погиб, упав в этот же колодец.
На данный момент судьба двухлетнего мальчика остаётся неизвестной.
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