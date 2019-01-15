Власти Армении закрывают шахматную школу Ароняна

Никол Пашинян - из тех деятелей, которые в борьбе с "прошлым" норовят, как говорится, выплеснуть с водой и ребенка. Сметая все, что имеет отношение к прежнему режиму, он делает один непродуманный шаг за другим.

Как сообщил NEWS.am Sport гроссмейстер сборной Армении, трехкратный победитель Всемирной шахматной олимпиады Габриэль Саргсян, власти решили прекратить финансирование гроссмейстерской школы Габриэля Саргсяна и Левона Ароняна.

"В свое время я и Левон Аронян решили открыть эту школу, которая была создана при содействии президента федерации шахмат Сержа Саргсяна. Школа функционировала на территории бывшего спорткомплекса "Мика", принадлежащего Комитету государственных доходов, который и осуществлял финансирование. О прекращении финансирования нам сообщили в сентябре 2018 года. Особых объяснений не прозвучало. Руководитель образовательного центра Левон Бархударян заявил, что финансирование прекращено, поскольку в стране, так сказать, поменялась ситуация.

В течение этих месяцев тренеры продолжали работать без зарплаты, мы же пытаемся найти средства для продолжения проекта.

Не знаю, почему было решено закрыть именно нашу школу. В решении наших проблем особо не заинтересована и федерация шахмат Армении, что крайне неприятно для нас. Речь идет всего лишь о 1.5 млн. драм в месяц. Почему власти хотят закрыть одну из лучших шахматных школ мира, совершенно непонятно, ведь в Ереване множество шахматных школ, которые продолжают получать финансирование", сказал гроссмейстер.

Вряд ли власти смогут дать вразумительное объяснение такому решению. Но и без объяснений понятно, что шахматная школа Ароняна стала жертвой борьбы Никола Пашиняна со всем, что напоминало бы о правлении Сержа Саргсяна.

Султан Керим