В крупных аэропортах Германии проходят массовые забастовки

Сотрудники служб безопасности восьми аэропортов Германии приступили к предупредительным забастовкам. Как сообщило во вторник агентство DPA, стачки проводятся по призыву профсоюза Verdi в Бремене, Гамбурге, Ганновере, Дрездене, Лейпциге, Мюнхене, Эрфурте, а также в крупнейшем в стране авиаузле во Франкфурте-на-Майне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забастовки закончатся в разное время - в период с 18:00 до 00:00 по местному времени. По данным Объединения немецких аэропортов, за это время они нарушат планы 220 тыс. пассажиров. Сколько будет отменено рейсов, пока не сообщалось. Известно, что в одном только Франкфурте-на-Майне аннулирована почти половина перелетов - 570 из 1200.

Verdi хочет, чтобы 16 тыс. работников служб безопасности германских аэропортов назначили единую зарплату - по €20 в час. Пока оклад зависит от региона, а также от того, что именно входит в обязанности сотрудника.

Глава Германского объединения работодателей подверг критике методы профсоюза. "Verdi умышленно ограничивает мобильность десятков тысяч пассажиров и наносит таким образом ущерб нашей экономике. Полагаю, что такие меры совершенно непропорциональны", - сказал руководитель объединения Штеффен Кампетер.

На прошлой и на позапрошлой неделе уже прошли забастовки в пяти немецких аэропортах. Было отменено более 500 рейсов, стачки нарушили планы более 110 тыс. пассажиров. Следующий раунд переговоров по зарплате намечен на 23 января.

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