Сильный снегопад в Турции отрезал от внешнего мира более 200 сел
15 января 2019 12:09 80
В связи со сильным снегопадом в турецких провинциях Ван, Битлис и Хаккари прервалась связь с 205 населенными пунктами. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по установлению связи с населенными пунктами трех провинций.
Отметим, что ранее в провинции Ван из-за сильного снегопада прервалась связь с 295 населенными пунктами. Напомним, что уже на протяжении недели в ряде провинций Турции наблюдается сильный снегопад.
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