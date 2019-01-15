Что делать, если застрял на авто в снежной ловушке - ВИДЕО

Обрушившиеся снегопады и метели подготовили автомобилистам много неприятностей и ловушек. Застрять в сугробе проще простого, а вот выбраться довольно сложно, особенно если в борьбе за выживание остаешься один на один и помочь рядом некому. Наш корреспондент Ярослав Богат расскажет, что нужно знать, чтобы зимняя поездка закончилась благополучно.

Вопрос, как освободить машины из сугроба без посторонней помощи, для многих становится огромной проблемой. Зима кончится еще не скоро, поэтому у автолюбителей есть все шансы оказаться в снежной ловушке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

И когда десятки лошадиных сил под капотом не справляются с силами природы, в дело приходится вступать силам человеческим. Сколько их потребуется, зависит и от погоды, и от транспорта. Например, в Красноярском крае в снегу завязли колеса многотонной фуры. Грузовик съехал в кювет, вернуться на дорогу шансов нет. Пришлось вызывать сотрудников ДПС. Водитель просил о помощи. Ведь при температуре -37 градусов шансы довести груз живым таяли с каждой минутой.



Эвакуатором дело не обошлось, пришлось вызывать тягач. Полицейские обнаружили целую автоколонну. В каждом кузове крупный рогатый скот. Его в Россию привезли из Дании. Лишь буксиром вернули на трассу. О том, какие элементарные правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться в подобной ситуации, объясняет инструктор по вождению Юлия. Свои знания она передает своим ученикам уже больше 6 лет.



"Необходимо двигаться на минимальной скорости, если есть такая возможность, то включить пониженную передачу. Так как они существуют на автомате и на механике. Спокойно двигаемся, резко не нажимаем на газ", - говорит Юлия Квасова, инструктор по вождению.

А на этих кадрах проблема немного иная. Патрульные ехали по маршруту. Увидели на обочине аварийные огни.



В этот раз на столбике термометра 40 градусов мороза и пустой топливный бак.



Эксперты советуют готовиться к дальним поездкам заранее. И тут теплыми перчатками не обойдешься. На всякий случай рекомендуют взять даже валенки. Не говоря уже о нескольких литрах бензина в канистре, и если далеко уехать они не помогут, то для того, чтобы поддерживать двигатель в работе, а соответственно, и сохранять тепло, пригодится. При холоде и отсутствии поблизости людей даже запасное колесо может понадобиться не только при проколе.

"Если мы говорим про зиму, про снежный плен, то запасное колесо достаточно хорошо горит, оно даст вам от 15 до 30 минут достаточно мощного жара, вы сможете согреться, вы сможете подать сигнал бедствия, который видно будет издалека", - говорит эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Если все-таки в сугробе пришлось завязнуть, специалисты предлагают опробовать самый простой метод.



Главное, если получится выехать, - не попасть в новую западню. Если сдавать назад - то держаться той же колеи, по которой въезжали. Ведь иначе можно еще глубже увязнуть, и тогда в лучшем случае орудовать придется уже лопатой. Которую, на время белых дорог, из багажника лучше не вытаскивать, на всякий случай.

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