Вступил в должность новый начальник генштаба армии обороны Израиля

Во вторник, 15 января, вступил в должность 22-й начальник генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) генерал-лейтенант Авив Кохави. Об этом передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В Израиле состоялась церемония вручения новому начальнику генштаба погон генерал-лейтенанта. На церемонии выступили Авив Кохави, завершающий свою каденцию начальник генштаба Гади Айзенкот, а также премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху.

Выступая на церемонии, генерал-лейтенант Кохави заявил: "Я остаюсь верен клятве, принесенной вместе с моими товарищами у Стены Плача. Я стал еще одним звеном в цепи поколений, защищающих государство. Должность, в которую я вступаю сегодня - это огромная честь, и я удостоился ей благодаря многим людям: моим родителям, жене и семье, моим солдатам, всей армии, а также премьер-министру. Я обязуюсь приложить все силы для укрепления армии и подготовки ее к противостоянию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня".

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