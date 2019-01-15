Мать жестоко избила ребенка и протащила его по улице на глазах прохожих - ВИДЕО

В Костроме мать жестоко избила ребенка и тащила его по улице.

Женщина со всей силы наносит сыну удары по лицу. Тот громко плачет. Отчего разгневанный родитель, кажется, еще больше выходит из себя, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Тащит малыша прямо по земле то ли за ноги, то ли за голову. Очевидец пытается заступиться и требует прекратить издевательства. Но мать лишь огрызается и продолжает мучить ребенка.

Страшно представить, что ожидало его дома, где никто не смог бы ему помочь. К счастью, соседи успели перехватить семью в дверях подъезда и не дать закончить начатое.

Несмотря на то, что на защиту встала целая толпа, дама попросила не мешать ей воспитывать мальчика. Кто-то из людей заявил, что вызвал полицию. Вероятно, в ближайшее время матери предстоит встретиться с органами опеки.

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