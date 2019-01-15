В Ереване протестуют страховщики
ОСАГО скоро подорожает. Об этом заявили сотрудники страховых компаний, которые 15 января провели акцию протеста у здания Правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.
"Мы протестуем против низких комиссионных выплат в сфере ОСАГО. Постоянно нам заявляют о том, что ничего не подорожает, но это не так. В чем проблема сейчас? Раньше каждая страховая компания работала по своей программе, договор ОСАГО заключался по предпочитаемой ею программе, за что выплачивалась незначительная комиссионная выплата", - заявил один из протестующих Саркис Енгоян.
По его словам, в этой сфере у них есть несколько тысяч агентов. "А что за завод должен открыться сегодня в Армении, чтобы несколько тысяч семей смогли бы обеспечить себя куском хлеба?", - задался вопросом Енгоян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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