Умерла легендарная бродвейская актриса

Американская актриса и певица, обладательница трех премий "Тони", "Золотого глобуса", а также номинантка на "Оскар" Кэрол Чэннинг (Carol Channing) умерла в возрасте 97 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщил изданию Broadway World ее биограф Би Харлан Болл.

Артистка умерла от естественных причин на своем ранчо "Мираж" в Калифорнии, сообщил 15 января ее душеприказчик.

"С особой душевной болью я должен объявить о кончине пионера индустрии, легенды и иконы - мисс Кэрол Ченнинг. Я восхищался ею до того, как встретил ее, и любил ее с того дня, как она вошла ... или скорее упала ... в мою жизнь. Мы поддерживали друг друга, плакали, спорили друг с другом, но всегда заканчивали тем, что смеялись", - сказал в прощальном слове Би Харлан Болл.

Кэрол Элейн Чэннинг родилась в Сиэтле 31 января 1921 года. Широкую известность она получила в 1949 году после роли Лорелей Ли в бродвейской постановке "Джентльмены предпочитают блондинок", где она также исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl's Best Friend. В 1964 году актриса стала исполнительницей роли Долли Леви в оригинальном бродвейском мюзикле "Хелло, Долли!". В том же году за эту роль она была удостоена премии "Тони" в номинации лучшая актриса в мюзикле.

За свою кинокарьеру звезда Бродвея появилась только в пяти фильмах, наиболее известным из которых стал мюзикл "Весьма современная Милли" Джорджа Роя Хилла (1967). Роль Маззи Ван Хоссмер принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус" в той же номинации. Помимо карьеры в кино актриса работала на телевидении, где появилась в сериалах "Лодка любви", "Где Уолли?", "Семейка Аддамс" и "Правосудие Берка".

В 1995 году Кэрол Чэннинг была вручена специальная премию "Тони" за Достижения всей жизни. Сан-Франциско провозгласил 25 февраля 2002 года Днем Кэрол Чэнниг за ее активное участие в движении за права сексуальных меньшинств.

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