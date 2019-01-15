Число жертв взрыва в девятиэтажке в России удвоилось

15 января 2019 19:11

Глава управления российского МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко проинформировал об увеличении числа погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Шахтах до четырех. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в квартире 68 были обнаружены тела женщины и мужчины.

"Остается неизвестна судьба одного человека", - сказал Бутко.

Ранее сообщалось, что угроза обрушения дома в Шахтах после взрыва сохраняется.

14 января в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. До сих пор было известно о двух жертвах.

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