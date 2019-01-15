Сильный взрыв и стрельба рядом с отелем в Найроби

15 января 2019 19:35

Взрыв прогремел рядом с отелем в столице Кении Найроби, рядом с местом взрыва произошла стрельба. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет местная газета Star, ссылаясь на источник.

По данным издания, взрыв произошел рядом с отелем Dusit. Полицейские находятся на месте инцидента.

"Нам сообщили о случае стрельбы рядом с отелем Dusit, мы направили на место инцидента сотрудников полиции из антитеррористического отдела и отдела уголовного розыска", - приводит газета слова представителя национальной полиции Чарльза Овино (Charles Owino).
 

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