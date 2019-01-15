Предложение руки и сердца обернулось дракой между будущими родственниками

Предложение руки и сердца завершилось настоящим скандалом после того, как отец девушки набросился с кулаками на будущего зятя, а тот ответил ему, ударив тазом по голове. К бойне подключился и брат невесты.



Инцидент, напоминающий мыльную оперу, произошёл в населённом пункте Миклеушень Страшенского района, сообщает Day.Az со ссылкой на gagauzinfo.md.



Как пишет deschide.md, всё произошло после того, как 28-летний житель села Кожушна решил попросить руку и сердце своей девушки у её родителей и отправился для этого в село Миклеушень. В ходе совместного распития алкогольных напитков со своим будущим тестем между ними вспыхнула ссора, которая переросла в рукоприкладство.



По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Страшен Георгия Малика, 28-летний молодой человек и 65-летний отец девушки сцепились после того, как последний принялся оскорблять и ударил будущего зятя. Известно, что молодой человек находился в отношениях с дочерью нападавшего более полугода.



"Во время совместного распития алкогольных напитков мужчина сказал будущему зятю, что в их доме последнее слово стоит за старшими, после чего ударил молодого человека кулаком по лицу. Второй схватил таз и ударил им по голове нападавшего. После этого возлюбленный убежал к автобусной остановке и попытался сесть на транспорт рейса Кишинёв - Ниспорены, однако его догнал брат невесты и два его приятеля", - рассказал пресс-секретарь ИП Страшен.



По словам Георгия Малика, молодые люди на автомобиле марки Honda заблокировали дорогу маршрутному автобусу, в который успел сесть молодой человек, затем силой вытолкали его с транспорта.



37-летний брат невесты, ударил незадачливого "жениха" металлическим ломом, а затем вызвал полицию, сообщив, что тот напал на его отца. В свою очередь молодой человек рассказал, что его избил отец и брат возлюбленной, передает aif.md.



Впоследствии, однако, и молодой человек, и брат девушки отказались писать друг на друга жалобы. Тем не менее, в полиции были возбуждены два уголовных дела в их отношении по факту хулиганства.



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