Турция не откажется от покупки С-400, даже если купит ЗРК Patriot у США

Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, даже если купит у США ЗРК Patriot, эти темы не связаны между собой. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын в понедельник.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot. Оно включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.



"Между покупкой российских ЗРК С-400 и американских систем Patriot, с нашей точки зрения, нет ни малейшей связи в плане вопросов их приобретения, эти темы никак не связаны между собой. Наша позиция остается прежней: мы будем делать то, что считаем необходимым для обеспечения нашей национальной безопасности, - приобретать любые технологии, какие считаем нужными в любой стране", - сказал Калын журналистам в Анкаре.

По его словам, Анкара работает с Вашингтоном по теме приобретения ЗРК Patriot.

"Предложение по Patriot от американской стороны мы получили, но у нас есть условия и ожидания по поставкам, передаче технологий, стоимости. Смогут ли США в полной мере удовлетворить наши запросы - это будет видно из результатов переговоров, которые в настоящее время проводятся с американской стороной. Что касается, С-400, то мы договорились с Россией именно по этим критериям", - добавил представитель турецкого лидера.



Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжен.



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