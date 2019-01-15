Стало известно, что будут обсуждать Эрдоган и Путин в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на переговорах в Москве 23 января с президентом РФ Владимиром Путиным координацию в свете вывода войск США из Сирии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

О своем визите в РФ ранее заявил сам Эрдоган. Он сообщил о намеченных переговорах с Путиным в формате один на один.



"В среду, 23 января, наш президент осуществит однодневный визит в Москву с целью координации действий с российскими коллегами в свете вывода американских войск из Сирии", - сказал Калын журналистам.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из САР.

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения работы коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

