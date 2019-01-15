В африканской пустыне будет на "вечном" повторе играть песня Africa - ВИДЕО

Песня Africa группы Toto будет играть на "вечном" повторе в пустыне Намиб в юго-западной части Африки. Как сообщает Би-би-си, эту музыкальную инсталляцию создал художник из Намибии Макс Сидентопф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам его словам, в пустыне Намиб, возраст которой - не менее 55 млн лет, он установил шесть динамиков, размещенных на белоснежных тумбах. Они проигрывают запись с MP3-плеера, на который загружена лишь одна звуковая дорожка - Africa. Динамики работают на солнечных батареях.

"Для своей инсталляции я выбирал наиболее долговечную аппаратуру, но я уверен, что суровая окружающая среда пустыни в конечном итоге поглотит мою установку, - отметил Сидентопф. - А пока только самые преданные поклонники [группы] Toto сумеют отыскать это "сокровище" среди песков". Художник выразил надежду, что песня продолжит звучать в пустыне еще 55 млн лет.

"Я хотел отдать дань уважения этой песне и представить "Африку" в Африке, - рассказал художник. - Некоторым [намибийцам] понравилась моя идея, в то время как другие говорят, что это, вероятно, худшая когда-либо созданная звуковая инсталляция. Я думаю, это отличный комплимент".

Песня Africa вышла в 1982 году и попала в четвертый студийный альбом Toto, благодаря которому группа была номинирована на музыкальную премию Grammy. Сама композиция за год покорила вершины множества хит-парадов, в том числе поднималась на первое место в чарте US Billboard Hot 100. Видеоклип на песню собрал на YouTube более 442 млн просмотров.

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