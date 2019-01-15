Палестина намерена получить полноценное членство в ООН

Начиная с сегодняшнего дня Палестина однозначно начнет просить сделать ее полноправным членом ООН, заявил во вторник журналистам президент частично признанного государства Махмуд Аббас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы точно начиная с сегодняшнего дня, начнем это делать", - сказал Аббас, отвечая на вопрос журналистов о полноценном членстве во всемирной организации.



Государство Палестина по состоянию на 2018 год признано 137 из 193 стран-членов ООН. В этом году оно будет председательствовать в "Группе 77" (G-77) - крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов.

Во вторник в ООН проходит официальное мероприятие по вступлению Палестины на должность президента G-77.

