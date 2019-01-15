Трамп предрек демократам «преступное» будущее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что граждане страны скоро будут воспринимать демократов как "преступную партию". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, политик написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, опросы показывают, что американцы начинают понимать угрозу преступности на границе с Мексикой и гуманитарный кризис. В настоящее время эту позицию разделяют более 50% граждан.

"Вскоре к демократам будут относиться как к преступной партии", - написал Трамп.

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