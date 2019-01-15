В России водитель выиграл в лотерею 500 млн. рублей

Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и его супруга забрали деньги, которые мужчина выиграл в лотерею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лотереи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирошниченко и его супруга Оксана, которая работает водителем трамвая, не планируют кардинально менять свою жизнь.