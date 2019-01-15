Мадонна может выступить на "Евровидении" в Израиле

15 января 2019 22:35

Американская певица Мадонна может выступить на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, организаторы ведут переговоры о ее выступлении на конкурсе в качестве приглашенной звезды, передало во вторник издание Ynet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно Ynet, поп-звезда уже дала свое принципиальное согласие, однако сторонам пока не удается договориться относительно гонорара.

Из Израильской национальной телерадиовещательной корпорации "Кан", отвечающей за проведение "Евровидения", которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, сообщили, что в настоящий момент идет составление художественной программы мероприятия. Список приглашенных звезд, которые примут участие в шоу, также находится в стадии формирования.
 

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