Трамп может признать главу парламента президентом Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным лидером страны, сообщили во вторник американские СМИ со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, призвал Гуаидо взять на себя полномочия президента. Сам Гуаидо заявил о готовности сделать это. По его словам, конституция позволяет ему назначить новые выборы.
Администрация Трампа также в качестве одного из вариантов давления на власти Венесуэлы рассматривает ужесточение нефтяных санкций против Каракаса. В частности, речь может идти о полном эмбарго на венесуэльскую нефть.
Николас Мадуро на прошлой неделе принес присягу в качестве президента Венесуэлы до 2025 года. ОАГ, участники "Группы Лимы" (за исключением Мексики) и США заявили о непризнании нового срока Мадуро.