Трамп может признать главу парламента президентом Венесуэлы

15 января 2019 22:50

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признать главу оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо легитимным лидером страны, сообщили во вторник американские СМИ со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Верховный суд Венесуэлы в изгнании, находящийся в Вашингтоне, призвал Гуаидо взять на себя полномочия президента. Сам Гуаидо заявил о готовности сделать это. По его словам, конституция позволяет ему назначить новые выборы.

Администрация Трампа также в качестве одного из вариантов давления на власти Венесуэлы рассматривает ужесточение нефтяных санкций против Каракаса. В частности, речь может идти о полном эмбарго на венесуэльскую нефть.

Николас Мадуро на прошлой неделе принес присягу в качестве президента Венесуэлы до 2025 года. ОАГ, участники "Группы Лимы" (за исключением Мексики) и США заявили о непризнании нового срока Мадуро.
 

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