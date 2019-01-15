Российский боец MMA устроил погром в банке

Российский боец смешанного стиля (ММА) Джабраил Дузаев устроил дебош в отделении одного из московских банков, сообщает "РЕН ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, инцидент произошел в районе Кузнецкого моста. Отмечается, что спортсмен по необъяснимым причинам стал разбивать банкоматы и стены, после чего покинул банк в "неадекватном состоянии".

Дузаев провел в MMA три поединка, в которых одержал одну победу и дважды проиграл. В последний раз он выходил в октагон в 2016 году.