Украина может усилить купленные у Турции дроны ракетами
Украина может довооружить боевые беспилотники Bayraktar TB2, которые производит Турция, высокоточными ракетами, сообщил президент Петр Порошенко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
После такого усиления турецкие дроны смогут поражать бронетехники и морских целей.
"Это беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высоких технологических характеристик, они вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений", - заявил глава государства в ходе рабочего визита в Волынскую область.
Порошенко отметил, что эти дроны также могут быть использованы и для уничтожения морских целей.
Напомним, на днях Порошенко заявил, что Украина закупит в Турции ударные беспилотники. Соответствующее соглашение компания "Укрспецэкспорт" подписала с турецкой Baykar Makina.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!