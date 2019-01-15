Кандидат в генпрокуроры США назвал главного соперника страны

Китай является главным соперником Соединенных Штатов, однако президента России Владимира Путина следует также считать соперником США, учитывая, что внешнеполитические цели Москвы и Вашингтона расходятся. Такую точку зрения выразил во вторник кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не считаю себя специалистом во внешней политике, однако я считаю, что Путин является соперником нашей страны. И их [России] задачи во внешней политике прямо противоположны нашим целям. Полагаю, что он [российский лидер] хочет ослабить американские альянсы в Европе и стать игроком на Ближнем Востоке", - сказал Барр.

"Вместе с тем я считаю, что главным соперником Соединенных Штатов является Китай", - отметил он.

По словам Барра, Москва и Вашингтон в состоянии найти сферы совпадения интересов. "Я не эксперт в этой сфере, но, думаю, могут быть потенциальные области, в которых наши интересы могут совпадать", - заявил Барр, отвечая на вопросы сенатора Джоша Холи (республиканец, от штата Миссури).

"Я обеспокоен тем, что зацикливание на России может заслонить угрозы со стороны Китая", - подчеркнул кандидат в министры юстиции США.

Кандидатура Барра была выдвинута Трампом в начале декабря минувшего года. В 1991-1993 годах Барр уже занимал должность главы минюста.