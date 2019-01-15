Названы самые фотографируемые туристические места
15 января 2019 23:10 53
Рейтинг самых фотографируемых туристических мест возглавил город Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На втором месте расположилась Иокогама (Япония), на третьем - Национальный парк горилл Мгахинга (Уганда), на четвертом - Баден-Баден (Германия), на пятом - Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).
Также в список вошли водопад Виктория (Зимбабве), национальный парк Вади-Рам (Иордания), остров Гаррис (Шотландия) и другие.
Рейтинг составлен на основании анализа 1,3 миллиона фотографией пользователей в социальных сетях, проведенного крупной компанией по производству телефонов.